Подмосковье 07 марта 2024, 10:27 Детский сад в ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминске построят к концу года ГК ФСК

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Детский сад на 210 мест появится в малоэтажном жилом комплексе «Парк Апрель» в Наро-Фоминском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Девелопер КАSKAD Family планирует реализовать проект в четвертом квартале 2024 года. Трехэтажное здание детского сада смогут посещать 210 воспитанников.

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Внутри будут группы для детей, музыкальный и спортивный залы, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовая. Во дворе проведут благоустройство.

ЖК «Парк Апрель» находится в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окружен первозданным лесом. В составе комплекса есть таунхаусы с собственными участками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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