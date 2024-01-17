Подмосковье 17 января 2024, 12:02 Детский сад в ЖК «Одинцово-1» достоят в 2024 году Министерство жилищной политики Московской области

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Новый детский сад на 120 мест планируют достроить в жилом комплексе «Одинцово-1» до конца года. Сейчас на объекте полностью завершены монолитные работы — возведен каркас здания.

Подрядная организация приступила к монтажу инженерных и коммуникационных систем. Окончание строительства запланировано на 4-й квартал 2024 года.

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В двухэтажном здании детского сада оборудуют групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковую. Во дворе обустроят игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Также проведут комплексное озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с этого года.

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