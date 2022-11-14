Подмосковье 14 ноября 2022, 15:27 Детский сад в ЖК «Катуар» в Мытищах поставили на кадастр

Читать 360tv в

Здание детского сада в деревне Сухарево городского округа Мытищи поставили на кадастровый учет. Объект введен в эксплуатацию Министерством жилищной политики Подмосковья.

Посещать новый детский сад будут 200 детей. В трехэтажном здании площадью более 3,4 тысячи квадратных метров сделали группы со спальнями, залы для игр, музыки и спорта. На улице оборудованы спортивные и игровые площадки для занятий на свежем воздухе.

Реклама

Объект возвели в рамках комплексного благоустройства ЖК «Катуар» на средства застройщика. Похожий сад на 250 человек недавно построили в жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха. Расходы так же взял на себя инвестор.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.