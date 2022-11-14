Подмосковье 14 ноября 2022, 09:51 Детский сад в ЖК «Инновация» построят в Одинцове в 2023 году

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Детский сад в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове откроют в сентябре 2023 года. Он рассчитан на 300 детей, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

ЖК «Инновация» находится вблизи центра «Сколково» в рабочем поселке Новоивановское. Там строят пять жилых домов от десяти до 24 этажей на более чем 3000 квартир. По плану в ЖК появится еще один детский сад на 185 мест, пристройки к школе на 950 мест и поликлиники на 248 посещений в смену.

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Работы проводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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