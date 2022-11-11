Подмосковье 11 ноября 2022, 09:10 Детский сад в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове достроят к концу года

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Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове вышло на финишную прямую. В нем смогут заниматься до 400 детей. Работы ведут по нацпроекту «Демография».

Готовность сада составила 70%, сообщили в Минстрое Подмосковья. Глава ведомства Владимир Локтев рассказал, что на объекте трудятся 120 человек и три единицы техники. Сейчас они обустраивают фасад, ведут отделочные работы и проводят коммуникации.

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«Параллельно ведутся работы по благоустройству. Все работы в графике. Завершить строительство планируется в этом году», — добавил министр.

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В здании обустроят игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медкабинет и другие помещения.

На территории установят детские и спортивные площадки, а также проведут благоустройство и озеленение.