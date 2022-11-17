Подмосковье 17 ноября 2022, 11:09 Детский сад в ЖК «Героев» в Балашихе поставили на кадастр

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Детский сад достроили в ЖК «Героев» в Балашихе благодаря работе Минжилполитики и Росреестра. В нем смогут заниматься 250 детей.

В трехэтажном здании обустроили групповые с комнатами для сна, игр и отдыха, кабинеты логопеда и психолога, медпукнт, музыкальный и физкультурный залы. На территории установили спортивную площадку и пять игровых зон.

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