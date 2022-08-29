Детский сад в ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском округе откроют в сентябре

Детский сад в ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском округе ввели в эксплуатацию. Уже в сентябре в него смогут пойти 325 детей. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Новый детский сад стал третьим в жилом комплексе. Также там работают школа на 825 мест и поликлиника на 450 посещений в смену. В планах у застройщика — создать еще один детский сад и школу. Все объекты строятся за внебюджетные средства, рассказала глава министерства Инна Федотова.

В детском саду обустроили групповые и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда. На территории установили теневые навесы, спортивные и игровые площадки. Открытие учреждения создаст 76 рабочих мест.

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