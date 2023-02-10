Подмосковье 10 февраля 2023, 14:43 Детский сад в жилом комплексе «Весна» открылся в Апрелевке

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Детский сад в ЖК «Весна» в Апрелевке принял 212 детей после открытия. Учреждение открылось спустя восемь лет после строительства жилого комплекса.

В день открытия воспитанников сада и их родителей встретили герои мультфильма «Маша и Медведь». Этого дня они ждали много лет. Как отметил глава округа Роман Шамнэ, учреждение позволит ликвидировать очередь и решить вопрос с ясельными группами.

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Среди воспитанников детского сада — пятилетний Даниил из многодетной семьи. Раньше он ходил в палисадик, где была только небольшая игровая комната и спальня. Теперь он будет заниматься в большом красивом здании.

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«Полноценное здание, просторные группы, все новое, красивое. Нам показали спортивный и музыкальный залы. Это просто мечта для детей и родителей», — поделилась его мама Наталья.

Детский сад вошел в состав средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. В нем будут работать 24 воспитателя, шесть помощников, педагог-психолог, музыкальный инструктор и другие специалисты.

Мама еще одного воспитанника Ирина Волкова рассказала, что в учреждении будет работать собственный комбинат питания, а группы оснастили проекторами. Также здание оборудовали системой видеонаблюдения. Скоро сад начнет принимать детей для кратковременного пребывания, чтобы они привыкли к новому месту.

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