Детский сад в Видном стал лучшим в Подмосковье

В областном конкурсе среди дошкольных учреждений победителем стал детский сад «Колобок» в Ленинском округе. Его признали лучшим среди участников из 43 муниципалитетов Подмосковья.

Детсад № 2 «Колобок» находится в 6-м микрорайоне города Видное. Здание состоит из трех корпусов, в которых трудятся 90 специалистов. К услугам детворы здесь уютные группы, зал для выступлений и праздников, игровые комнаты и даже бассейн. Больше тысячи малышей посещают это дошкольное учреждение.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Ленинского округа Алексей Спасский поздравил коллектив и руководство садика с победой в конкурсе, поблагодарил за профессионализм и пожелал новых высоких результатов в работе. Он отметил, что к 1 сентября в округе откроется три новых детских сада и еще три построят до конца 2022 года.

Источник фото: телеканал «360»

В конкурсе на звание «Лучший детский сад», который традиционно проводит Министерство образования Подмосковья, приняли участие представители 43 муниципалитетов. При подведении итогов учитывались применение передовых образовательных практик, разнообразие форм работы с детьми, участие педагогов и воспитанников в конкурсах и, конечно же, отзывы родителей.