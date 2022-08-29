Детский сад в селе Ангелово в Красногорске откроется 1 сентября

Новый детский сад в ЖК «Ангелово-Резиденц» в Красногорске откроет двери для первых воспитанников 1 сентября. Туда смогут пойти 120 малышей. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Учреждение в Ангелове строили за счет внебюджетных средств. В него будут ходить дети от трех до семи лет. Внутри обустроили игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, кухню, медкабинет и другие помещения. На территории оборудовали шесть игровых площадок с теневыми навесами и зону для занятий спортом.

В будущем в жилом комплексе появится еще один детский сад на 154 мета и школа на 568 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о 42 первоклассниках, которые пойдут в школы Подмосковья в этом году. Всего учреждения примут свыше миллиона учеников.