Детский сад на 125 мест построят в Щелкове к 2023 году

Новый детский сад, рассчитанный на 125 мест, появится в микрорайоне Финский подмосковного Щелкова. Корпус построят на улице Некрасова.

Завершить все работы и открыть учреждение планируют в 2023 году. Проект уже получил одобрение Мособлгосэкспертизы. Там выдали положительное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья. Специалисты уже проверили сметные расчеты, чтобы убедиться в их соответствии требованиям.

Новый детский сад в Щелкове построят по самым современным стандартам качества. Здесь предусмотрят все, что необходимо в дошкольном учреждении.

Работы пройдут по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Детский сад возведут за счет средств бюджета Подмосковья.

Ранее стало известно, что в 2021 году на территории Московской области построят свыше 30 современных школ.