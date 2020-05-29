Новый детский сад на 240 мест в поселке Развилка Ленинского округа откроется после пандемии

Два корпуса детского сада на 240 мест откроют в поселке Развилка Ленинского округа после пандемии. Учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом рассказал глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Во время пандемии администрация Ленинского округа занималась документами по вводу в эксплуатацию важных социальных объектов. На этой неделе бумаги получили два корпуса детского сада на 240 мест в поселке Развилка.

«Продолжаем решать проблему нехватки мест для наших ребятишек в детсадах», — уточнил решение Алексей Спасский у себя в социальных сетях.

Детский сад уже готов принять малышей. В корпусах есть все необходимое для развития и комфортного пребывания детей: музыкальные комнаты, спортзалы, игровые площадки, кабинеты логопедов и психологов, помещения для дополнительных занятий.

Детский сад примет 10 групп, в том числе ясельные. Корпуса расположены во дворе жилого комплекса.

«В сложившейся эпидемической и экономической ситуации нам приходится в ручном режиме контролировать завершение строительства социальных объектов, корректировать сроки ввода в эксплуатацию. Мы не сидели сложа руки и занимались бумажной работой для ввода крупных инфраструктурных объектов в эксплуатацию», — заявил Алексей Спасский.

Детский сад начнет работать сразу после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.