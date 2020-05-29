Новый детский сад на 240 мест в поселке Развилка Ленинского округа откроется после пандемии
Во время пандемии администрация Ленинского округа занималась документами по вводу в эксплуатацию важных социальных объектов. На этой неделе бумаги получили два корпуса детского сада на 240 мест в поселке Развилка.
«Продолжаем решать проблему нехватки мест для наших ребятишек в детсадах», — уточнил решение Алексей Спасский у себя в социальных сетях.
Детский сад уже готов принять малышей. В корпусах есть все необходимое для развития и комфортного пребывания детей: музыкальные комнаты, спортзалы, игровые площадки, кабинеты логопедов и психологов, помещения для дополнительных занятий.
Детский сад примет 10 групп, в том числе ясельные. Корпуса расположены во дворе жилого комплекса.
«В сложившейся эпидемической и экономической ситуации нам приходится в ручном режиме контролировать завершение строительства социальных объектов, корректировать сроки ввода в эксплуатацию. Мы не сидели сложа руки и занимались бумажной работой для ввода крупных инфраструктурных объектов в эксплуатацию», — заявил Алексей Спасский.
Детский сад начнет работать сразу после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.