Детский сад в поселке Развилка Ленинского округа достроят в 2023 году | 360°

03 ноября 2022, 13:22
Детский сад в поселке Развилка Ленинского округа достроят в 2023 году
Возведение второго этажа нового детского сада завершилось в поселке Развилка в Ленинском округе. В нем смогут заниматься 340 детей. Учреждение планируют открыть в 2023 году, сообщили в Минстрое Подмосковья.
Каркас здания готов на 85%, сообщили в ведомстве. Рабочие продолжают устраивать инженерные сети и гидроизоляцию.
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В детском саду будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. Для них обустроят групповые ячейки со спальнями и игровыми, залы для занятий спортом и музыкой, медицинский блок, столовую и другие помещения. Территорию озеленят и благоустроят.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.
Строительство
Детские сады
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