Детский сад в поселке Развилка Ленинского округа достроят в 2023 году | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:22 Детский сад в поселке Развилка Ленинского округа достроят в 2023 году

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Возведение второго этажа нового детского сада завершилось в поселке Развилка в Ленинском округе. В нем смогут заниматься 340 детей. Учреждение планируют открыть в 2023 году, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Каркас здания готов на 85%, сообщили в ведомстве. Рабочие продолжают устраивать инженерные сети и гидроизоляцию.

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В детском саду будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. Для них обустроят групповые ячейки со спальнями и игровыми, залы для занятий спортом и музыкой, медицинский блок, столовую и другие помещения. Территорию озеленят и благоустроят.

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