Подмосковье 05 мая 2023, 17:21 Детский сад в поселке Поварово под Солнечногорском построят в 2025 году архитектурное бюро АРС-СТ

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Мособархитектура одобрила проект детского сада, который построят в поселке Поварово на улице Советская под Солнечногорском. В нем смогут заниматься 250 детей.

Детский сад будет рассчитан на десять групп от раннего возраста до дошкольников. Площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

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По проекту на первом этаже здания разместят вестибюль, пищеблок, медицинские помещения, а также групповые для детей до четырех лет. На втором — комнаты для воспитанников от трех до пяти лет и залы для занятий музыкой и физкультурой. На третьем этаже расположатся групповые ячейки для детей от пяти до семи лет.

При отделке здания будут использовать навесную фасадную систему с облицовкой плиткой из бетона под кирпич в оттенках серого.

«Нейтральный серый цвет стен детского сада становится удачным фоном для акцентных цветов, используемых в обрамлении окон и входных групп. Цветные силуэты создают яркий образ, соответствующий типологии дошкольного детского учреждения», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.

На территории проведут озеленение, а также обустроят игровые и спортивные площадки.

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