Детский сад в поселке Новом в Красногорске построят к 2023 году | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Детский сад в поселке Новом в Красногорске построят к 2023 году

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Проектирование детского сада в поселке Новом в Красногорске завершилось. Его планируют построить в 2023 году, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья.

В здании обустроят групповые комнаты с игровой зоной, спальни, буфет, музыкальный и спортивный залы и другие помещения. Территорию озеленят и благоустроят.

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Как рассказали в ведомстве, в учреждении смогут заниматься 250 детей. Его построят за региональный счет.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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