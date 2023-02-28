28 февраля 2023, 14:40
Детский сад в поселке Новом под Красногорском достроят в 2023 году
Строительство детского сада продолжается в поселке Новом в Красногорске. В нем смогут заниматься 250 ребят. Открыть учреждение планируют до конца года.
На объекте уже завершили монолитные работы. Сейчас строители выкладывают наружные стены и внутренние перегородки и устраивают коммуникации.
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В детском саду обустроят несколько групповых блоков, кухню, кабинет психолога и логопеда, физкультурный и музыкальный залы. На территории установят игровые и спортивные площадки.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Строительство
Детские сады
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