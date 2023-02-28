Подмосковье 28 февраля 2023, 14:40 Детский сад в поселке Новом под Красногорском достроят в 2023 году

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Строительство детского сада продолжается в поселке Новом в Красногорске. В нем смогут заниматься 250 ребят. Открыть учреждение планируют до конца года.

На объекте уже завершили монолитные работы. Сейчас строители выкладывают наружные стены и внутренние перегородки и устраивают коммуникации.

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В детском саду обустроят несколько групповых блоков, кухню, кабинет психолога и логопеда, физкультурный и музыкальный залы. На территории установят игровые и спортивные площадки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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