18 апреля 2023, 17:10
Детский сад в поселке Новоивановском построят к 2024 году
Мособлархитектура согласовала градостроительный облик нового детского сада, который будет построен в поселке Новоивановском. Здание, рассчитанное на 184 ребенка, планируется открыть к концу следующего года.
«Четырехэтажный детский сад возведут вдоль бульвара Эйнштейна. Строительство планируется начать в мае 2023 года и завершить осенью 2024 года», — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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На первом этаже разместят самых маленьких, а дошкольникам отдадут верхний этаж. Технические коммуникации будут находиться на подземном уровне.
«Пластичный фасад придаст зданию индивидуальность, такие приемы довольно редко встречаются в проектах образовательных учреждений. Ломаные плоскости поверхностей создают игру более светлых и темных оттенков и позволяют добиться оптимального уровня инсоляции в игровых помещениях», — отметила особенности проекта главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Фасад здания будет выполнен в светлых натуральных цветах, что позволит детскому саду гармонично вписаться в существующую застройку.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Детские сады
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