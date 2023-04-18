Подмосковье 18 апреля 2023, 17:10 Детский сад в поселке Новоивановском построят к 2024 году ООО "АЛЕВ ГРУПП"

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Мособлархитектура согласовала градостроительный облик нового детского сада, который будет построен в поселке Новоивановском. Здание, рассчитанное на 184 ребенка, планируется открыть к концу следующего года.

«Четырехэтажный детский сад возведут вдоль бульвара Эйнштейна. Строительство планируется начать в мае 2023 года и завершить осенью 2024 года», — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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На первом этаже разместят самых маленьких, а дошкольникам отдадут верхний этаж. Технические коммуникации будут находиться на подземном уровне.

«Пластичный фасад придаст зданию индивидуальность, такие приемы довольно редко встречаются в проектах образовательных учреждений. Ломаные плоскости поверхностей создают игру более светлых и темных оттенков и позволяют добиться оптимального уровня инсоляции в игровых помещениях», — отметила особенности проекта главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасад здания будет выполнен в светлых натуральных цветах, что позволит детскому саду гармонично вписаться в существующую застройку.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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