Детский сад в поселке Новоивановское в Одинцове построят в 2023 году | 360°

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Детский сад в поселке Новоивановское в Одинцове построят в 2023 году

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В рабочем поселке Новоивановское в Одинцове строится новый детский сад. В его фундамент уже заложили капсулу времени. Новое дошкольное учреждение сможет принять 300 воспитанников от двух до семи лет. Общая площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

«Действительно, в следующем году, в августе, мы должны ввести в эксплуатацию, подготовить детский сад, чтобы в сентябре наши детишки пошли, как нам кажется, в самые комфортные, в самые безопасные, приближенные к домашним, условия здесь пребывания», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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В детском саду появятся комфортные групповые и спальные комнаты. Также там оборудуют просторные музыкальный и физкультурный залы. С детьми будут заниматься воспитатели и педагоги дополнительного образования — музыкальный руководитель, педагог-психолог и логопед.

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Без внимания не оставили и прилегающую территорию. В ближайших планах — обустроить внутренний двор и открыть игровые площадки с теневыми навесами. В центре двора будет стоять пятиметровая сосна или ель, вокруг которой расставят диваны. Там будет также зона релакса.

Сейчас на строительных работах задействованы 19 человек и три единицы техники. Проводится активная подготовка — разрабатывается грунт, планируются дороги и вывозится щебень. Ожидается, что открыть свои двери для новых воспитанников детский сад сможет уже в следующем году.

Жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

Одинцово

Детские сады

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