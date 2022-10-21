Детский сад в поселке Новоивановское построят в 2023 году | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 12:52 Детский сад в поселке Новоивановское построят в 2023 году

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Проект интерьерных решений для детского сада в поселке Новоивановское в Одинцове одобрили в Подмосковье. Его рассмотрела рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета области.

Детский сад начнут строить в 2023 году. В нем смогут заниматься 300 детей, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко. На нижних этажах здания разместятся ясельные и младшие группы, а на верхних — старшие и подготовительные.

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«Авторы разработали современный дизайн-проект интерьеров и продуманную систему навигации, позволяющую детям и взрослым легко ориентироваться в пространстве», — сообщил министр.

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Детский сад будет напоминать палубу корабля. В нем обустроят медблок, кабинет логопеда, столовую и другие помещения. В основе интерьера будет скандинавский стиль — основным цветом станет белый, а на фасадах и другие элементах будут акцентные цвета.

Круг станет основой для декора, фигуру используют в дизайне мебели, зеркалах и напольном покрытии. В вестибюле разместят арт-объект в виде пятиметрового дерева с кроной из круглых листьев.

«Продуманная колористическая палитра и природные материалы создают атмосферу комфорта, успокаивают, что очень важно с учетом насыщенного образовательного процесса», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с супругой мобилизованного из Апрелевки. Он обещал ей помочь с устройством ребенка в детский сад.