Детский сад в поселке Новоивановское построят к 2023 году

Новый детский сад появится в поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Подрядчика на строительство уже определили. Стройку планируют завершить в 2023 году.

Новый сад смогут посещать 300 детей, рассказали в Минстрое Подмосковья. В трехэтажном здании обустроят музыкальный и физкультурный залы, медблок, кабинет логопеда, пищеблок и бытовые помещения. Здание будет рассчитано на 13 групп и займет площадь около четырех тысяч квадратных метров.

Территорию также благоустроят: установят площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы, проведут озеленение. Строительство проведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках в Подмосковье. До конца года их количество возрастет до 200.