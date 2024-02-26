Подмосковье 26 февраля 2024, 16:50 Детский сад в поселке Нагорное достроят к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Один из самых больших детских садов в Подмосковье возводят в поселке Нагорное. Строительная готовность объекта достигла 52%. Откроют новое учреждение 1 сентября 2024 года.

Сейчас на объекте работают 68 специалистов и три машины. Ведется устройство каменной кладки 3-го этажа, монтаж внутренних окон, утепление фасада, устройство вентиляции, канализации и водопровода. На этой неделе строители приступят к облицовке фасада и запустят тепло для начала внутренних отделочных работ.

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Детский сад рассчитан на 510 мест. Его возводят по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Этот проект уникален большой площадью и планировкой: домики с отдельными входами будут соединять коридоры.

В апреле начнется благоустройство территории. На 22 групповых площадках установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, рядом построят шумозащитный экран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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