27 февраля 2024, 21:18
Детский сад в поселке Глебовском капитально отремонтируют к сентябрю
Детский сад № 46 в поселке Глебовский под Истрой обновят к 1 сентября. Здание построили в 1987 году, там требуется капитальный ремонт.
Строители уже демонтировали стены и стяжку и двери, санузлы и электронику. Сейчас готовят стены к штукатурке. Капитальный ремонт предполагает замену всех коммуникаций. Также обновят мебель и технику, изменится и планировка здания.
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«Этот детский сад посещал 171 воспитанник: 110 сейчас находятся в дошкольном учреждении № 3 и 61 — в детском саду № 32. Капремонт должен завершиться до конца лета. Мы планируем, что 1 сентября дети придут в обновленное светлое и красивое здание детского сада», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глебовской школы Юлия Кондакова.
Отметим, что из трех дошкольных учреждений в поселке детский сад № 46 самый крупный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
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