Подмосковье 13 апреля 2023, 10:21 Детский сад в поселке Дорохово под Рузой отремонтируют к 1 мая администрация Рузского г. о.

Читать 360tv в

Капительный ремонт детского сада № 26 продолжается в поселке Дорохово под Рузой. На объекте уже завершили отделку фасада и реконструкцию кровли. Завершить работы планируют к 1 мая.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и монтируют подвесные потолки. На время воспитанники занимаются в ближайших детских садах.

Реклама

Старший инспектор отдела капитального ремонта и строительства Ольга Медянина рассказала, что закупочные процедуры завершили 28 марта, сумма работ составила 96 миллионов рублей. Подрядчик также проведет благоустройство территории и установит там беседки и детские площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».