Подмосковье 29 декабря 2022, 15:45 Детский сад в поселке Битца Ленинского округа получил разрешение на открытие

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Детский сад на 325 мест достроили в поселке Битца Ленинского округа. Объекту уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Всего на средства ИБК в Подмосковье строится девять детских садов на 2,7 тысячи мест», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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В новом детском саду площадью 4,3 тысячи квадратных метров есть пищеблок, групповые для детей, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, а также другие необходимые помещения.

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Прилегающую территорию также благоустроили: для ребят установили игровые площадки, а также навесы для прогулок и спортивную площадку.

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