Подмосковье 07 декабря 2023, 13:38 Детский сад в поселке Андреевка достроят летом 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Научно-производственное объединение «Стеклопластик» строит новый детский сад в поселке Андреевка под Солнечногорском. Учреждение на 170 мест введут в эксплуатацию в конце августа 2024 года.

Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, завершаются фасадные работы, идет монтаж инженерных систем.

Реклама

«Когда-то „Стеклопластик“ выстроил целый микрорайон для своих сотрудников, и сейчас его деятельность — яркий и редкий пример социальной ответственности бизнеса. Строительство детского сада снимет дефицит мест в учреждениях дошкольного образования не только для детей, чьи родители работают на „Стеклопластике“, но и закроют эту проблему для всей Андреевки», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

После окончания строительства детский сад планируют передать в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».