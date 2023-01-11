Подмосковье 11 января 2023, 10:08 Детский сад в микрорайоне Высотный в Подольске открылся после капитального ремонта

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Детский сад «Теремок» открылся в микрорайоне Высотном в Подольске после капитального ремонта. В обновленном помещении смогут заниматься 280 детей. Работы проводили по программе губернатора Андрея Воробьева «Образование Подмосковья».

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Здание детского сада было построено в 1965 году. После капитального ремонта оно получило новый облик — его фасад утеплили и окрасили в яркие цвета. По словам зампреда комитета по образованию администрации округа Галины Алешиной, такое оформление выбрали, чтобы каждое утро дети радовались по пути в сад. Цвета помогут им настроиться на творчество и работу.

Кухню и прачечную оснастили новым оборудованием. Теперь повара смогут готовить диетическую пищу на конвектомате. В групповых установили интерактивные доски и проекторы, а в музыкальном зале появилось цифровое пианино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил еще одну детскую мечту. Благодаря его помощи девятилетняя Юля смогла поплавать с дельфинами - такое желание она загадала на благоторительно акции.