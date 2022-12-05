Подмосковье 05 декабря 2022, 13:27 Детский сад в микрорайоне Северном в Сергиевом Посаде построят в 2024 году

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В микрорайоне Северном в Сергиевом Посаде планируется построить детский сад, который сможет принять 280 новых воспитанников. Для этих целей в безвозмездное пользование уже передали земельный участок площадью один гектар. Сам микрорайон достаточно обширный, не так давно там начали строить и новую школу. Детский сад будет возводится на счет средств регионального и муниципального бюджета.

«В детском саду будут предусмотрены группы со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Ожидается, что все работы по проектированию начнутся уже в следующем году. Строительство собираются закончить к 2024 году, и новое дошкольное учреждение откроет свои двери для воспитанников.

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