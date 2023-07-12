Подмосковье 12 июля 2023, 13:59 Детский сад в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске построят к 2024 году Фото: Главгосстройнадзор Подмосковья

Читать 360tv в

В микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске продолжается строительство детского сада. На объекте уже выполнили работы по устройству котлована, фундамента и монтажу подземной части здания.

Новый детсад рассчитан на 320 малышей. В дошкольном образовательном учреждении разместится 13 групповых, залы для занятий спортом и музыкой, а также административные помещения. Ожидается, что строительство завершится к февралю 2024 года. Прилегающую территорию также благоустроят — там появятся малые архитектурные формы, веранды и игровые комплексы.

Реклама

Всего с начала года под контролем Главгосстройнадзора в Московской области начали строить 17 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Можайске. Он рассказал о новой жизни школы № 2, которая откроется после ремонта 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».