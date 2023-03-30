Подмосковье 30 марта 2023, 13:56 Детский сад в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске капитально отремонтируют в 2023 году

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Детский сад № 32 в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске капитально отремонтируют к концу этого года. Работы стартуют на следующей неделе в рамках губернаторской программы.

Пока строители будут приводить здание в порядок, воспитанников перераспределят в ближайшие учреждения. Так, 60 ребятишек будут посещать соседний детский сад № 43. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил готовность учреждения к приему детей.

Детский сад № 43 посещают более 400 малышей, это одно из самых больших дошкольных учреждений в округе. Его также обновят этим летом — приведут в порядок фасад и благоустроят территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил строящуюся школу в деревне Голубое. Она станет одной из самых крупных в Солнечногорске и примет 1,3 тысячи учащихся. Открытие образовательного центра запланировали на следующую осень.

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