Подмосковье 27 июля 2023, 13:06 Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 построят в Солнечногорске в 2024 году Авторы интерьеров: Архитектурная мастерская «Кариатида». Авторы проекта: ООО «А-проект.к».

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Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Мособлархитектура одобрила интерьерные решения учреждения.

Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, трехэтажное здание будет рассчитано на 13 детских групп. В здании обустроят спортивные и музыкальные залы, медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок и другие помещения. Завершить работы планируют в следующем году.

Детский сад оформят в минималистичном стиле. Каждому этажу присвоят свой цвет — персиковый, бирюзовый или яблочный. Стены украсят фрески с абстрактными рисунками в виде цветных кругов, а в спальнях будет декор с изображением леса.

Само здание будет выполнено светлых оттенках с ярким разноцветным фасадом со стороны входа. В отделке будут использовать сборные железобетонные панели с чередованием гладких и рельефных поверхностей.

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