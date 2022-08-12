Детский сад в микрорайоне «Новые Котельники» построят к 2023 году

В новом микрорайоне «Новые Котельники» состоялось строительство детского сада — долгожданного объекта для многих местных жителей. Дело в том, что детей в новостройках много, а детский сад всего один.

Местные жители рассказывают, что новые корпуса возводятся очень быстро. Поэтому тема детского сада сейчас на повестке среди молодых мам. Новый детсад рассчитан на 235 воспитанников, общая площадь здания в четыре этажа превысит четыре тысячи квадратных метров. На территории появятся группы, спортивные и музыкальные зады, кабинеты врача, педагога-психолога, логопеда, а также пищевой блок.

«Закладкой этого камня мы открываем целую плеяду начала строительства в городском округе Котельники. Благодаря нашему губернатору и государственной программе Московской области, уже к Дню города, 10 сентября, мы заложим ещё один детский сад на 350 мест в микрорайоне Парковом», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Соцобъект будет возведен за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Ранее в этом жилом комплексе уже был построен и открыт детский сад «Заря» также на 235 мест. Помимо дошкольных учреждений, в Котельниках продолжают строить школы. К началу строительства готовится и поликлиника.

На торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового детского собрались жители квартала. Глава городского округа Сергей Жигалкин поздравил их с этим событием. Строительство планируют закончить в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект передадут администрации городского округа Котельники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.