facebook_pixel
    12 августа 2022, 21:01

    Детский сад в микрорайоне «Новые Котельники» построят к 2023 году

    Ирэна Вороник

    В новом микрорайоне «Новые Котельники» состоялось строительство детского сада — долгожданного объекта для многих местных жителей. Дело в том, что детей в новостройках много, а детский сад всего один.

    Детский сад в микрорайоне «Новые Котельники» построят к 2023 году

    Местные жители рассказывают, что новые корпуса возводятся очень быстро. Поэтому тема детского сада сейчас на повестке среди молодых мам. Новый детсад рассчитан на 235 воспитанников, общая площадь здания в четыре этажа превысит четыре тысячи квадратных метров. На территории появятся группы, спортивные и музыкальные зады, кабинеты врача, педагога-психолога, логопеда, а также пищевой блок.

    «Закладкой этого камня мы открываем целую плеяду начала строительства в городском округе Котельники. Благодаря нашему губернатору и государственной программе Московской области, уже к Дню города, 10 сентября, мы заложим ещё один детский сад на 350 мест в микрорайоне Парковом», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

    Соцобъект будет возведен за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Ранее в этом жилом комплексе уже был построен и открыт детский сад «Заря» также на 235 мест. Помимо дошкольных учреждений, в Котельниках продолжают строить школы. К началу строительства готовится и поликлиника.

    На торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового детского собрались жители квартала. Глава городского округа Сергей Жигалкин поздравил их с этим событием. Строительство планируют закончить в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект передадут администрации городского округа Котельники.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.