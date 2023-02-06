Подмосковье 06 февраля 2023, 17:59 Детский сад в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках построят в 2024 году

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Новый детский сад на 320 мест появится в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках в 2024 году. На данный момент проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Подрядчик приступит к работам в третьем квартале 2023 года. В детском саду появятся: групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, актовый и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты. Прилегающую территорию также благоустроят. Там разместят теневые навесы, детские игровые комплексы и спортивные площадки.

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Работы будут вестись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

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