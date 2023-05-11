Подмосковье 11 мая 2023, 16:33 Детский сад в микрорайоне Катюшки построят в Лобне к сентябрю 2024 года фото минстроя мо

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Строительство детского сада продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. В него смогут ходить 330 воспитанников. Завершить работы планируют в сентябре 2024 года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, детский сад строят за счет средств бюджета региона.

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«Подрядчик продолжает монолитные работы на уровне технического этажа здания, вынос наружных инженерных сетей», — отметили в ведомстве.

В трехэтажном здании разместят 14 групп для детей от 1,5 до семи лет, а также залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, прачечную и другие помещения.

На территории установят игровые площадки, теневые навесы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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