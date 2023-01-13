Подмосковье 13 января 2023, 16:17 Детский сад в микрорайоне Южном в Домодедове построят к 2025 году

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Минстрой Подмосковья сообщил о строительстве нового детского сада в микрорайоне Южном в Домодедове. Учреждение на 240 мест откроется в 2025 году.

Пакет документов передан для проведения конкурсных процедур. Заказ на проектирование и строительство объекта будет проведен единой закупкой.

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Детский сад построят по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что первый масштабный ремонт школы № 18 в Павловском Посаде завершится на полгода раньше срока. Вместо сентября ее откроют уже в апреле этого года.

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