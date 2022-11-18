Подмосковье 18 ноября 2022, 14:33 Детский сад в микрорайоне Южном в Домодедове поставили на кадастр

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Детский сад «Акварелька» в микрорайоне Южном в Домодедове получил кадастровый номер. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Благодаря совместной работе министерства и Росреестра детский сад поставили на кадастровый учет. В учреждении смогут заниматься до 150 детей.

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Для воспитанников оборудовали бассейн, музыкальный и спортивный залы, студию изо, компьютерный класс, сенсорную комнату, театральную студию и другие помещения. В детском саду они смогут создавать мультики и изучать робототехнику.

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