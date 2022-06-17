Детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине построят к 2023 году

Строительство детского сада началось в микрорайоне Дубки в Ступине. Он примет 250 ребят. Дошкольный центр откроют на улице Службина.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что открыть детский сад планируют в 2023 году.

Внутри предусмотрят 12 групп, четыре из которых — для ребят раннего возраста. В новом детском саду обустроят залы для занятий музыкой и спортом.

Появятся кабинеты врача, психолога и логопеда. Работать в детском саду будут около 65 сотрудников.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там подготовят игровую и спортивную зоны, установят теневые навесы.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.