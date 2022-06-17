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    17 июня 2022, 17:59

    Детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине построят к 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Строительство детского сада началось в микрорайоне Дубки в Ступине. Он примет 250 ребят. Дошкольный центр откроют на улице Службина.

    Детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине построят к 2023 году | Изображение 1

    В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что открыть детский сад планируют в 2023 году.

    Внутри предусмотрят 12 групп, четыре из которых — для ребят раннего возраста. В новом детском саду обустроят залы для занятий музыкой и спортом.

    Появятся кабинеты врача, психолога и логопеда. Работать в детском саду будут около 65 сотрудников.

    Детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине построят к 2023 году | Изображение 2

    Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там подготовят игровую и спортивную зоны, установят теневые навесы.

    В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.