17 июня 2022, 17:59
Детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине построят к 2023 году
Строительство детского сада началось в микрорайоне Дубки в Ступине. Он примет 250 ребят. Дошкольный центр откроют на улице Службина.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что открыть детский сад планируют в 2023 году.
Внутри предусмотрят 12 групп, четыре из которых — для ребят раннего возраста. В новом детском саду обустроят залы для занятий музыкой и спортом.
Появятся кабинеты врача, психолога и логопеда. Работать в детском саду будут около 65 сотрудников.
Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там подготовят игровую и спортивную зоны, установят теневые навесы.
В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.