30 мая 2023, 14:59
Детский сад в микрорайоне Букино в Лобне достроят к 2024 году
Строительство детского сада в микрорайоне Букино возобновят в Лобне. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.
Строительство детского учреждения заморозили в 2017 году. Сейчас готовность объекта составляет 60%: закрыт тепловой контур и подведены инженерные сети.
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Недавно детский сад включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На конкурсных процедурах определили подрядчика. Им стала компания «Триумф», которая и достроит объект.
Детский сад рассчитан на 100 мест. В трехэтажном здании разместятся пять групп, а на территории обустроят игровые зоны со специальным покрытием.
Ранее губернатор московской области Андрей Воробьев сообщил, что первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют летом.
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Лобня
Детские сады
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