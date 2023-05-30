Подмосковье 30 мая 2023, 14:59 Детский сад в микрорайоне Букино в Лобне достроят к 2024 году

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Строительство детского сада в микрорайоне Букино возобновят в Лобне. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Строительство детского учреждения заморозили в 2017 году. Сейчас готовность объекта составляет 60%: закрыт тепловой контур и подведены инженерные сети.

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Недавно детский сад включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На конкурсных процедурах определили подрядчика. Им стала компания «Триумф», которая и достроит объект.

Детский сад рассчитан на 100 мест. В трехэтажном здании разместятся пять групп, а на территории обустроят игровые зоны со специальным покрытием.

Ранее губернатор московской области Андрей Воробьев сообщил, что первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют летом.

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