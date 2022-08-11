Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроют в 2023 году

В микрорайоне Боброво Ленинского округа продолжают строительство детского сада. В нем будут воспитывать 325 малышей. Сад планируют открыть в 2023 году, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Строители приступили к возведению второго этажа здания садика, рассказали в министерстве. Сейчас они устраивают плиты перекрытия и ведут монолитные работы — все согласно графику.

В будущем трехэтажном здании детского сада смогут заниматься 13 групп детей разного возраста. Для них обустроят игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На территории разместят игровые площадки и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября. Многие из них смогли достроить досрочно.