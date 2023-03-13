Подмосковье 13 марта 2023, 16:55 Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроют к осени

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В микрорайоне Боброво в Ленинском округе продолжается строительство детского сада на 325 мест. Дошкольное учреждение откроется в сентябре этого года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас готовность объекта составляет 71,5%. Детский сад строится в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

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«На объекте более 80 рабочих и две единицы техники. Подрядчик продолжает фасадные, кровельные работы, монтаж инженерных сетей и отделку помещений», — пояснили в министерстве.

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Трехэтажное здание общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 13 групп детей от трех до семи лет. Для них сделают игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты и туалеты. На объекте сделают физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми и медблок. Помещения приспособят для маломобильных людей.

Вокруг детского сада обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Все зоны разделят по возрастным группам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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