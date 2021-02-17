Детский сад в микрорайоне Авиаторов Балашихи откроют в марте

В марте в микрорайоне Авиаторов Балашихи откроется новый детский сад. Строительство здания на 110 мест началось в 2019 году.

В начале весны жизнь в семье Ирины Мясниковой изменится — можно будет не так спешно собираться и спать чуть дольше. Детский сад откроется прямо во дворе их дома. Ирина уже готовится оформить документы на перевод дочери, чтобы больше не нужно было возить ее в соседний микрорайон.

Источник фото: телеканал «360»

Открытия в семье Мясниковых ждали давно — в старый детсад «Лесовичок» на улице Орджоникидзе Ирина возила еще старшего сына, а он уже школьник. В микрорайоне Авиаторов детского сада просто не было — среди новостроек три года зиял котлован, и только в 2019-м началось строительство этого здания на 110 мест. Оно станет вторым корпусом «Лесовичка».

«Группа уже готова к приему детей, оборудованы раздевалки, шкафчики уже прикреплены к стенам», — рассказывает заведующая МБОУ «Детский сад №21» Ольга Барышникова.

Источник фото: телеканал «360»

В этих стенах разместятся пять групп для детей от двух до семи лет. Часть малышей по желанию родителей переведут из старого корпуса. Свободных мест, кстати, уже почти не осталось — микрорайон построили недавно, здесь много молодых семей. К новоселью уже почти все готово, скоро начнут репетировать праздничный концерт. Тем более что в здании есть просторный музыкальный зал, он уже готов к проведению занятий и праздников.

Сейчас в новом детсаду нужно добавить последние штрихи: распаковать оставшуюся мебель, привезти игрушки и, наконец, добавить уюта, этим займется новый коллектив педагогов. Обещают — будет не хуже, чем в первом корпусе «Лесовичка» — с расписными стенами и тематическими зонами.