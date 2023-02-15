Подмосковье 15 февраля 2023, 12:58 Детский сад в микрорайоне 25А в Мытищах достроят к сентябрю

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Детский сад в 1-м Рупасовском переулке достроят в Мытищах к сентябрю. Новое учреждение рассчитано на 250 мест.

Строительство детсада ведется с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита по федеральному проекту «Инфраструктурное меню». На данном этапе рабочие приступили к устройству второго этажа здания.

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«На объекте выполняются работы: устройство водопровода и канализации, монтаж систем теплоснабжения, возведение стен второго этажа и железобетонных перекрытий, каменная кладка внутренних перегородок», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

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Для воспитанников предусмотрены просторные групповые со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также кабинеты психолога и логопеда. Кроме того, в здании появятся медблок с процедурным кабинетом, пищеблок и административные помещения. Будет благоустроена и прилегающая территория: там появятся теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.

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