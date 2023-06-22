Подмосковье 22 июня 2023, 13:15 Детский сад в микрорайоне 25А в Мытищах достроят к сентябрю

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Глава Мытищ Юлия Купецкая осмотрела стройплощадки трех учреждений образования. Одно из них, детский сад в микрорайоне 25А, достроят к сентябрю.

Детский сад на 250 мест уже готов на 60%. Проведены коммуникации и электрика. Учреждение должны сдать в эксплуатацию к началу учебного года. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая порекомендовала руководству детского сада заранее начать поиск кадров.

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Кроме того, на улице Колпакова в микрорайоне 17 также строят детский сад на 250 мест. Сейчас там ведут работы по установке наружных сетей водопровода и канализации.

«Сейчас выполняются работы по внутренней инженерии: вентиляция, сантехника, отопление, канализация», — поделился руководитель проекта «2Б» Руслан Юсуфов.

Впереди благоустройство территории и фасада здания. Этот детский сад должен открыть двери для своих воспитанников уже в начале 2024 года.

Школу на 1100 мест около дворца культуры «Яуза» должны были сдать в эксплуатацию в конце июня. Но в настоящее время выполнен только один из трех этапов строительства.

«В настоящее время идут работы по мобилизации к следующему этапу. <…> Также к этому моменту застройщик выполнил работы по выносу всех сетей из зоны застройки. Построил подстанцию, подвёл мощности. Разработал проекты и получил всю разрешительную документацию», — рассказала генеральный директор компании «Стройтекс» Татьяна Чебаненко.

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