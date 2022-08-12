Детский сад в микрорайоне 10А в Реутове откроют досрочно

Детский сад на 250 детей строится в микрорайоне 10А Реутова. Проверить ход его строительства приехал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Здание садика готово уже на 40%. Его строительство решено завершить быстрее, чем было запланировано ранее.

«Сегодня мы ведем активную работу по строительству этого детского сада. По плану он должен быть построен до сентября 2023 года, но мы сделали все зависящее от нас и правительства Московской области, чтобы полностью профинансировать его строительство уже в этом году. К концу 2022 года мы детсад введем, а в начале следующего года он уже начнет свою работу», — сообщил Станислав Каторов.

На данный момент строители завершили монтажные работы, прокладку наружных инженерных коммуникаций и кладку стен. На объекте начали обустройство кровли, установку окон и благоустройство территории.

Здание нового сада рассчитано на 12 дошкольных групп. Четыре ясельные группы будут располагаться на первом этаже и будут иметь отдельными выходы на прогулочные площадки. Общая площадь объекта составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

В Реутове работают 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и шесть частных детсадов. Строительство и капремонт образовательных организаций — одно из приоритетных направлений в работе городских властей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.