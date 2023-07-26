26 июля 2023, 10:07
Детский сад в Мариуполе восстановят под контролем специалистов из Подмосковья
Сотрудники технадзора Подмосковья продолжают контролировать восстановление детского сада № 161 в Мариуполе. Учреждение находится в поселке Каменске.
Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в детском саду установили новые окна и восстановили конструктив здания. Сейчас продолжается замена кровли.
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«Сейчас на объекте смонтированы окна и восстановлен конструктив здания, полностью демонтирована кровля, в настоящее время ведется монтаж. На завершающем этапе работы в местах общего пользования, производится шпатлевка стен и перегородок. Электромонтажные работы выполнены на половину, осуществляется монтаж», — рассказал он.
После восстановления детский сад станет важным элементом социальной инфраструктуры города и создаст комфортные условия для развития.
Все работы по восстановлению детских образовательных учреждений проводят в соответствии с современными требованиями и нормам. Это позволит обеспечить комфорт и безопасность для юных воспитанников.
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