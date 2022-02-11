Детский сад в Кубинке запланировали достроить к ноябрю 2022 года

Современный детский сад скоро появится в Кубинке. Он примет более 330 ребят. Строительство идет по графику и должно завершиться в ноябре этого года.

Фундамент уже заложили. Внутри нового детского сада будут просторные игровые зоны, актовый зал и спальные комнаты.

Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят, высадив деревья и кустарники. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них создадут безбарьерную среду.

Объект должны сдать в срок. Это отметил глава городского округа Андрей Иванов.

Обратились в подрядные организации, чтобы увеличить штат рабочих и в мае закончить с монолитной работой, приступить к отделке Андрей Иванов.

На строительной площадке установят камеры — работы можно будет контролировать в режиме реального времени.

Ранее стало известно о том, что пристройка к гимназии № 14 в Одинцове появится в 2023 году.