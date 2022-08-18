Детский сад в Электромонтажном проезде в Подольске достроят в 2026 году

Подольск получил в собственность земельный участок для завершения строительства детского сада на улице Электромонтажной. Ранее здание было законсервировано. Об этом сообщила глава Минимущества области Наталья Адигамова.

Детский сад на улице Электромонтажной сможет принять 140 малышей. Для них планируют обустроить бассейн.

«В настоящее время на земельном участке ведутся проектно-изыскательские работы. И уже в скором времени здесь появится современное дошкольное учреждение, которое очень ждут жители», — рассказала глава Минимущества.

Готовность учреждения составила 40% — рабочие смогли полностью возвести несущие конструкции и закрыть тепловой контур. Их состояние оценили как работоспособное. Теперь для завершения работ осталось найти подрядчика. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. Еще несколько учреждений откроют позже этой осенью.