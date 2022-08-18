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    18 августа 2022, 16:26

    Детский сад в Электромонтажном проезде в Подольске достроят в 2026 году

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Подольск получил в собственность земельный участок для завершения строительства детского сада на улице Электромонтажной. Ранее здание было законсервировано. Об этом сообщила глава Минимущества области Наталья Адигамова.

    Детский сад в Электромонтажном проезде в Подольске достроят в 2026 году

    Детский сад на улице Электромонтажной сможет принять 140 малышей. Для них планируют обустроить бассейн.

    «В настоящее время на земельном участке ведутся проектно-изыскательские работы. И уже в скором времени здесь появится современное дошкольное учреждение, которое очень ждут жители», — рассказала глава Минимущества.

    Готовность учреждения составила 40% — рабочие смогли полностью возвести несущие конструкции и закрыть тепловой контур. Их состояние оценили как работоспособное. Теперь для завершения работ осталось найти подрядчика. Завершить строительство планируют в 2026 году.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. Еще несколько учреждений откроют позже этой осенью.