Подмосковье 16 августа 2023, 17:01 Детский сад в деревне Миронцево под Солнечногорском открыли после ремонта Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Детский сад № 39 отремонтировали в деревне Миронцево. Жители просили решить проблему с протекающей кровлей во время приема выездной администрации.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В декабре 2022 года вместе с жителями мы были в садике, тогда обязательства устранить протечки и обновить группы взяла на себя строительная компания „Юко“. Весь комплекс работ был выполнен в течение месяца — теперь детский сад просто не узнать», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Реклама

Также по просьбе жителей на территории детского сада в Миронцеве усилили меры безопасности. Специалисты установили восемь камер видеонаблюдения и подключили систему дистанционного доступа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют 30 новых школ к осени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».