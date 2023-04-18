Подмосковье 18 апреля 2023, 17:30 Детский сад в деревне Голубое под Солнечногорском отремонтируют к концу года

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Детский сад «Мелодии леса» в солнечногорской деревне Голубое закрылся на ремонт. Его откроют к концу 2023 года.

Муниципальный детский садик рассчитан на 100 мест. Застройщик построил его в 2017 году, но передал объект в собственность муниципалитета только в прошлом году.

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Во время ремонта специалисты заменят полы, окна, двери, приведут в порядок фасад и кровлю, отрегулируют системы отопления и вентиляции.

Напомним, что в 2020 году в деревне открылся другой муниципальный детский сад на 200 мест. Он расположен в жилом комплексе «Первый Зеленоградский».

«В Голубом вопрос строительства соцобъектов является одним из самых актуальных. При поддержке регионального правительства нам удается его постепенно решать. Сейчас по поручению губернатора Андрея Воробьева ведется строительство самой большой школы округа на 1375 мест, которая распахнет свои двери 1 сентября 2024 года», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее стройплощадку школы в деревне Голубое посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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