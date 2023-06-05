Подмосковье 05 июня 2023, 17:35 Детский сад в деревне Голубое под Солнечногорском откроют к 1 сентября

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Ремонт детского сада на 100 мест в ЖК «Мелодия леса» продолжается в городком округе Солнечногорск. По поручению губернатора Андрея Воробьева, уже к 1 сентября дошкольное учреждение откроет свои двери для ребят.

Ход работ проверил глава Солнечногорска Константин Михальков в компании активных жителей деревни Голубое. Подрядчик обновит в здании кровлю, фасад и внутренние помещения. Дополнительно будет закуплена новая мебель.

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«Стоит задача завершить все работы в июле, поэтому со следующей недели количество рабочих на объекте будет увеличено. С родительским активом договорились, что будем совместно контролировать ход ремонта с выездом на место дважды в месяц», — отметил руководитель муниципалитета Константин Михальков.

К новому учебному году в детском саду уже набран штат воспитателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов.

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