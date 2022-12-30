Подмосковье 30 декабря 2022, 12:25 Детский сад в деревне Глухово в Красногорске поставили на кадастр

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Детский сад в Красногорске на улице Романовская, дом № 9 поставили на кадастр. Социальный объект построили за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».

Трехэтажное здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров вмещает 14 групповых со всем необходимым для творческого и физического развития ребят. Там есть игровые, спортивные и музыкальные залы, а также кружковые.

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Прилегающую территорию также обустроили: появились спортивные и игровые площадки с теневыми навесами, а также хозяйственная зона. Для санок и колясок установили специальную площадку с навесом.

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Ранее призванный в зону СВО отец двух сыновей поблагодарил Андрея Воробьева за новый детский сад в Кубинке. Здание построили менее чем за год по просьбе жен офицеров.

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